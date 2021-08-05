شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك لن يعود لـ Fast & Furious والسبب فين ديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأجزاء المقبلة من سلسلة Fast & Furious لن يكون فيها النجم العالمي دواين جونسون "ذا روك"، حيث قال المنتج السينمائي هيرام جارسيا، رئيس شركة إنتاج Seven Bucks Productions، إن تعاون ذا روك مع عائلة " Fast & Furious " انتهى للأبد.



ذا روك وفين ديزل

فحسب موقع hollywoodreporter ذكر جارسيا، شريك ذا روك في شركة الإنتاج، أن الاخير أسدل الستار على هذه الصفحة من حياته، وأنه تمنى التوفيق لصناع السلسلة، وقرر التركيز على قصص أخرى لتنفيذها، وأضاف: "غياب ذا روك عن سلسلة Fast & Furious لن يتدخل في خطة عمله على سلسلة (شو أند هوبز)".

ونقل الموقع عن جارسيا قائلا: "نمتلك خططًا محددة لما نرغب فيه لشخصية هوبز، وأعتقد أن المعجبين سيحبونها، نحن نعمل على تنفيذ شيء فريد وجديد بأقصى سرعة ممكنة".

واشار التقرير أن غياب ذا روك عن الجزء الـ10 والـ 11 من سلسلة Fast & Furious له علاقة بخلافه المستمر مع بطل السلسلة فن ديزل، إذ صرح ذا روك مؤخرًا أنه ضحك بشدة عندما سمع مدح ديزل عن فترة عملهما سويًا.

ويعرض فيلم" 9 Fast & Furious " في السينمات حاليًا، ومن المتوقع أن تستمر السلسلة لجزأين إضافيين قبل إسدال الستار عليها.