شكرا لقرائتكم خبر عن تشابه أسماء الأعمال الفنية "صدفة أم ظاهرة" .. أخرها العنكبوت و موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدو ظاهرة تشابه الأسماء طبيعية فى حالات أسماء بعض النجوم، سواء فى التطابق أو التشابه، لكن هذا الصيف أصبحت تلك الظاهرة تنطبق على العديد من الأفلام السينمائية التى طرحت خلال الموسم السينمائى الحالى، إذ بدى هناك أكثر من عمل متشابه مع اسم عمل آخر قدم فى فترة زمنية سابقة .

والحقيقة أن تلك الظاهرة ليست جديدة على الوسط الفنى، فخلال السنوات الأخيرة تقاربت أسماء الأعمال الفنية، سواء فى السينما أو التليفزيون، وظهر ذلك من خلال عدة أعمال تنافس خلال الموسم الحالي لأفلام الصيف، منها:

(البعض لا يذهب للمأذون مرتين)

الفيلم الذى طرح مطلع يوليو الماضى، فى دور العرض السينمائية، من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار، ومن بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، جاء اسمه شبه متطافق مع فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" إنتاج عام 1978، من بطولة: عادل إمام, نور الشريف, سمير غانم, ميمى جمال، ومن تأليف فاروق صبري.

المفارقة الثانية أيضا، ظهور كريم عبد العزيز نفسه كطفل فى فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" والذى أخرجه والده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، ليعود بعد سنوات ويقدم بطولة الفيلم الذي يعرض حاليا.

(موسى)

الفيلم المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأحمد مالك، وسارة الشامي، وكاظم نبيل، إنتاج تامر مرسى، وإخراج بيتر ميمى، كان قد آثار أزمة بالمجرد الإعلان عن بدأ تصويره، إذ جاء متطابقا تماما مع اسم مسلسل النجم محمد رمضان، الذى عرض فى الموسم الرمضانى الماضى "موسى".

لكن تختلف الفكرة والأحداث تماما بين العملين، حيث ينتمى الفيلم لنوعية الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول طالب فى كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون الأول فى الشرق الأوسط، وأكد ناصر عبد الرحمن مؤلف مسلسل "موسى" على أنه لم يكن يعلم أن هناك فيلماً بنفس الاسم.

(الإنس والنمس)

أحدث أفلام النجم محمد هنيدى، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى 4 أغسطس الحالى، ويشاركه فيه البطولة كلا من: منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، شريف دسوقى، تأليف وإخراج شريف عارفة، ويدور فى فى إطار كوميدى رعب، حيث يعيش تحسين مع والدته وشقيقته، ويعمل فى بيت الرعب بإحدى الملاهى الترفيهية، ويبدو اسم الفيلم متشابها إلى حد كبير مع فيلم "الإنس والجن" إنتاج عام 1985، بطولة عادل إمام ويسرا وعزت العلايلى وأمينة رزق، ومن إخراج محمد راضي.

(العنكبوت)

الحالة التى أمامنا هى تشابه اسم عمل مع اسم عدة أعمال، وليس عمل واحد فقط، فالفيلم المقرر طرحه خلال الأسابيع القادمة، من إخراج أحمد نادر جلال, وتأليف محمد ناير، ومن بطولة احمد السقا، منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وتدور أحداثه فى إطار ممزوج بين الأكشن والإثارة، جاء اسمه متطابقا تماما مع اسم مسلسل يحمل اسم "العنكبوت"، من بطولة الفنان الراحل عزت العلايلى إنتاج سنة 1973، من إخراج يحيى العلمى، وتدور أحداثه حول شاب يظهر فى إحدى القرى، ويتزامن ظهوره مع وقوع عدة حوادث و جرائم، كذلك قدم الفنانون أحمد عبد العزيز ونرمين الفقى وأحمد وفيق مسلسل بعنوان "العنكبوت"، إخراج إبراهيم الشوادى، وتم عرضه عام 2008.



