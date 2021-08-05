شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يقدم أحدث أغانيه بتوقيع الموزع أحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب فضل شاكر خلال الأيام المقبلة أغنية جديدة يتعاون فيها لأول مرة مع الموزع أحمد عادل، من كلمات تامر حسين، ولحن وليد سعد، وتم تسجيلها باستوديو مهندس الصوت هانى محروس.

ويعيش الموزع الموسيقى أحمد عادل انتعاشة فنية، حيث قدم خلال الفترة الأخيرة العديد من الأغانى لكبار نجوم الوطن العربى، وكانت بصمته على أغانيهم واضحة وعلامة مميزة أثنى عليها الجمهور.



احمد عادل مع محمد منير احمد عادل مع محمد منير

وتعاون الموزع أحمد عادل مؤخرا مع النجم عمرو دياب فى ألبومه الأخير بأغنيتن هما "فاكر يا حب" و"الجو جميل"، كما تعاون مع الكينج محمد منير في الأغنية الوطنية التي طرحت بمناسبة عيد الشرطة، والتى تحمل عنوان "أبطال رجالة"، ومؤخرا تعاون أيضا مع نجم الجيل تامر حسنى في تتر برنامج مصطفى حسنى الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى على قناة ON، كما تعاون أيضا مع كل من خالد سليم والفنانة روبى فى أغانى جديدة قدمها الاثنان منذ فترة قليلة.

أاحمد عادل مع عمرو دياب

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أحمد عادل مع تامر حسنى