شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أحمد راتب غاضبة من السخرية على صورة لوالدها الراحل : دى ملابس الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت لمياء راتب ابنة النجم الراحل أحمد راتب عن غضبها الشديد من انتشار صور لوالدها وهو يجلس بأحد المقاهي، ويظهر بها يرتدي فانلة وشبشب، مصحوبة بتعليقات ساخرة، مما جعلها ترد عبر إحدي الصفحات معلقة :" يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفي لمجرد إنكم عايزني تلموا لايكات تافهة زي صفحتكوا، الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه".



أحمد راتب

وتابعت: "للتوضيح، بابا كان بيصور في الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز، وطبعا الناس ما صدقت تصوره.. الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه لأنه كان على سجيته طول عمره".



تعليق لمياء راتب

وتوفي أحمد راتب في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا عد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات والذي توفي فيه، تاركًا العديد من الشخصيات البارزة التى قدمها فى أعماله على مدار مشواره الفني وكانت بداية في عام 1980، بفيلم "شعبان تحت الصفر" وبعد ذلك فيلم الزعيم "انتخبوا الدكتور سلميان عبدالباسط"، ثم فيلم "على باب الوزير" لتتوالى أفلامهم في فترة الثمانينيات.

قدم أحمد راتب حوالي 300 عمل فني، للسينما، والتليفزيون، والمسرح، والإذاعة، وأبرزها هي "المتسول، واحدة بواحدة، حتى لا يطير الدخان"، وجاءت فترة التسعينيات، قدم راتب مع الزعبم فيلم "جزيرة الشيطان" عام 1990، وفيلم "اللعب مع الكبار" عام 1991، و"الإرهاب والكباب"، و"المنسي" للمخرج شريف عرفة.