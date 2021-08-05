شاهد .. الصور الأولى ل ” أماليا ” إبنة حنان مطاوع

كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:52 مساءً - نشرت الفنانة ” حنان مطاوع ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بإبنتها ” أماليا” خلال تواجدهما بمدينة الألعاب . وظهرت حنان مطاوع في الصور وهي تحتضن إبنتها وتلعب معها وسط عدد كبير من الكرات الملونة . وكتبت في تعليقها على الصور : ” يوم مع أحلى وأجمل هدية ربنا رزقني بيها وأحلى حاجة في دنيتي بنتي أماليا ” . يذكر أن الفنانة حنان مطاوع كانت قد تزوجت من المخرج المسرحي ” أمير اليماني ” في عام 2016 ورزقا بإبنتهما أماليا في سبتمبر 2019 .

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