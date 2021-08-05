حبس المنتج محمد السبكي 3 سنوات في قضية تزوير.. وشقيقه يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض المنتج المصري، محمد السبكي، للحبس 3 سنوات، بعدما صدر الحكم ضده بشكل رسمي من جانب محكمة الجنايات في مصر، والتي قضت بالسجن المشدد لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

وتحمل القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور، ومقامة من الفنانة نهلة ذكي، واتهمت فيها محمد السبكي بتزوير محررات رسمية، على خلفية بيع سيارة بينهما توسطهما “مجهول”.

تعود تفاصيل الواقعة لاشتراك محمد السبكي، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية، يعمل “موثقاً” بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول بارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية، إذ هي واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وكشفت التفاصيل أن المنتج المصري اتفق مع “مجهول” على تزويره المحرر، وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليها ومقيمة الدعوى “نهلة ذكي عبدالله”، لكن ذلك المجهول ظهر أمامه كونه المختص بتحريره منتحلاً صفة الأخيرة، طالباً نقل ملكية السيارة الخاصة بالمجني عليها لنفسه.

وأوضحت حيثيات الحكم أنه ثبت، بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن المجني عليها “نهلة” لم تقم بكتابة التوقيعين المنسوبين لها، وأنهما “مزوران” عن طريق التقليد، كما أن المجني عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها.

في السياق، وردت تقارير صحافية بأن المنتج المصري أحمد السبكي، طمأن الجمهور على شقيقه، مؤكداً أنه لايزال في منزله، ولم يتم تنفيذ الحكم لأنه “درجة أولى”.

وأضاف “السبكي” أن الوكيل القانوني لشقيقه يستعد لتقديم معارضة استئنافية على الحكم، مبدياً اندهاشه من تداول الحكم على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام، لافتاً إلى أنه ينتظر أن يأخذ القضاء مساره في الفترة المقبلة.