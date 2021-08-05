منذر رياحنة ينافس بفيلم “الحارة” في مهرجان لوكارنو السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طالب الفنان الأردني، منذر رياحنة، جمهوره بالدعوات له ولصناع فيلمه الجديد “الحارة”، حيث يشارك العمل في مهرجان لوكارنو السينمائي، الذي يقام فى سويسرا، خلال الفترة من 4 وحتى 14 أغسطس الجاري.

ونشر رياحنة بوستر فيلم “الحارة”، عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، معلناً مشاركته في مهرجان لوكارنو السينمائي، واختتم بقوله: “ادعولنا”.

ووسط تفاعل مع منشور منذر رياحنة، تمنى له معظم المتابعين التوفيق في مشواره الذي يخوضه، حيث ينافس بالفيلم على 3 جوائز.

والجوائز التي ينافس فيها فيلم “الحارة” هي: جائزة الجمهور، وجائزة فارايتي بياتزا جراندي، التي تقدمها مجلة فارايتي الأميركية لمساعدة الأفلام على الانطلاق في مشوارها الدولي، وأيضاً جائزة سواتش لأفضل عمل أول، إذ يعد الفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى لباسل غندور.

فيلم “الحارة” من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، منذر رياحنة، ميساء عبدالهادي، بركة رحماني، نادرة عمران ونديم ريماوي.

يذكر أن مهرجان لوكارنو السينمائي، هو أحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، تأسس عام 1946، وتنطلق فعالياته سنوياً فى شهر أغسطس لمدة 11 يوماً بمدينة لوكارنو السويسرية، حيث يتقابل آلاف من المحبين والعاملين فى صناعة السينما.