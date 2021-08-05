شبيه خالد عبدالرحمن يشعل “السوشيال ميديا”.. فهل يشبهه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشبيه الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، والتي تركت تفاعلاً كبيراً لدى الجمهور، مؤكدين أنه يشبهه بالفعل.

وعبر الكثير من المتابعين عن دهشتهم، كون الشخص الذي جرى نشر الصورة له من حساب في تطبيق “تيك توك”، يشبهه للغاية حتى إن البعض تطرق للتفاصيل في هذا الشبه.

وظهر شبيه خالد عبدالرحمن، الفنان السعودي صاحب لقب “مخاوي الليل”، مرتدياً الغترة والعقال، ما أسهم بشكل كبير في تأكيد الشبه، فضلاً عن أن ملامح الوجه تبدو واحدة.

وجاء في تعليقات المتابعين: “سبحان الله نفس عقال أبو نايف”، و”مخاوي العصر”، و”يشبهه الصدق”، و”‏‎فيه شبه والله بس مافي مثل خلودي الحقيقي الحب”.

ومؤخراً، أعلن خالد عبدالرحمن عن توثيق مشواره الفني الحافل بالعديد من الإنجازات بين أغانٍ وحفلات مسرحية وجلسات غنائية، وذلك في منصة إلكترونية خاصة به “تطبيق”، وذلك في مفاجأة قوية لجمهوره، الذي استقبل تلك الخطوة بحفاوة وترحاب كبيرين.

وبث خالد عبدالرحمن مقطع فيديو مطولاً، عبر قناته في موقع الفيديوهات “يوتيوب”، كشف من خلاله بعض التفاصيل الخاصة بتلك الخطوة، منوهاً بأن التطبيق سيكون مختصاً بنشر أعماله بين قصائد، وأغنيات قديمة وجديدة وحصرية، وحفلات متنوعة.

وأضاف أنه لن يتوقف على نشر الأعمال فقط، بل سيكون هناك نوادر من أغانٍ ألقاها خالد عبدالرحمن في جلسات بين أصدقائه، إلى جانب مواقف خاصة مر بها في حياته الشخصية، ورسائل تبادلها بين جمهوره، معلناً أن كل تلك التفاصيل ستكون جاهزة في التطبيق الذي سينطلق إلى الجميع.