شجون تدخل عالم الرعب والتشويق في “ملاك رحمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “نحن أمام عمل من نوع الرعب النفسي إذا صح التعبير، وليس الرعب بالمعنى المتداول، إلى كونه دراما تشويقية تحمل طابعاً رومانسياً تعود أحداثها إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي في الكويت”. هكذا تعرًف شجون عن مسلسلها الجديد “ملاك رحمة”، من تأليف أحمد العوضي وإخراج محمد سمير، وهو من “عروض شاهد الأولى”، مؤلف من 8 حلقات، ويعرض على “شاهد VIP” اعتباراً من 8 آب/أغسطس.

تشير شجون إلى أن “موضوع العمل وشخصياته جديدين، حتى أن طريقة تناول الأحداث وتصاعدها مختلف عن السائد، وفيه جانب مميز كونه يضيء على حقبة الثمانينيات وجمالياتها”. وعن طبيعة شخصية رحمة، تشرح شجون “أنها شابة ظالمة ومظلومة، بريئة وقاتلة، ضحية ومجرمة وهي أيضاً ملاك وفي الوقت نفسه شيطان. هي باختصار عبارة عن كمية من التناقضات في جسد امرأة واحدة”.

وتتوقف شجون عند العمل مع المخرج محمد سمير، الذي يخوض تجربته الإخراجية الأولى، لتوضح “أن “التجربة كانت أكثر من رائعة، وقد ظهر المسلسل بلون جديد وشكل مغاير عن المتداول، كما أن سمير استفاد من خبرته في مجال التصوير والإضاءة، وطوع كل خبرته في تجربته الإخراجية الأولى، وأظن أنه أبدع فيها واجتهد”.

وفي سياق الأحداث، تكشف التطورات عن حياة رحمة التي تعيش أحلامها الوردية وتحققها من خلال الغوص في مخيلتها مع نجمات الزمن الجميل سعاد حسني، شادية، سعاد عبد الله لتبني عالمها الخاص، هرباً من التعنيف والقسوة اللتين تتعرض لهما. وهي تعمل كممرضة في إحدى المستشفيات، وتعيش حباً من طرف واحد مع شهاب، ولديها صديقة مقربة تعمل معها أيضاً في المستشفى نفسه، يحمل خطها الدرامي الكثير من المفاجآت، إلى جانب شخصيات أخرى تظهر تباعاً. وتحمل الأحداث صدمات مستمرة تبقي المشاهد متنبهاً ومنتظراً للحدث التالي. فمن جهة، نجد أن سلسلة الجرائم لا تتوقف، ومن جهة أخرى تظهر أحداث غير متوقعة فتتجه أصابع الاتهام إلى رحمة. فهل هي جانية أو مجني عليها؟

عن التعاون الجديد مع منصة “شاهد VIP”، تعلق شجون بالقول “أن “شاهد VIP”، هي من أفضل المنصات التي تقدم محتوى ثرياً ومميزاً للمشاهد العربي، وتختار أعمالاً تليق بذائقته”. وتردف بالقول “أنني أعتز بتعاوني الممتد مع مجموعة MBC، إذ لطالما كان تعاوني مع هذه المؤسسة رائعاً، وأشعر بالراحة والثقة في العمل معها، لأنني ألمس حرصها الكبير على كل عمل وسعيها المستمر لإنجاز ما يعرض على شاشاتها بأفضل صورة”.

وعن ظروف تصوير مسلسل “ملاك رحمة”، في ظل الإجراءات المشددة في الكويت بسبب جائحة كورونا، تقول شجون أن “العالم كله تأثر بهذه الجائحة وكل القطاعات وليس الفن فقط، لكن لا بد من للحياة لأن تستمر، وتكمل معها الحركة الفنية بطبيعة الحال لأن الناس المحجورة في بيوتها، تحتاج إلى متنفس خصوصاً إثر إغلاق المجمّعات والملاهي لفترة طويلة، ليصبح الفن هو المتنفس الوحيد لهم، بالاضافة الى أن الفن استطاع على مر العصور أن يصنع من الكوارث قاعدة ينطلق منها من جديد”. وتختم كلامها بالقول “أننا تعبنا في تنفيذ العمل وعملنا ضمن ظروف ظروف صعبة ومعقدة، لكننا ننسى التعب والجهد عند عرض المسلسل، واستمتاع الجمهور بمتابعته”.