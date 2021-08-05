سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أنه كان مقرراً أن تغادر الفنانة ياسمين عبدالعزيز المستشفى الذي تُعالج فيه، لكنها فضّلت البقاء أياماً كنوع من الاطمئنان على صحتها.

وكان من المفترض أن تغادر عبد العزيز المستشفى بداية الأسبوع الجاري، لتستكمل العلاج في المنزل، مع منع الزيارة عنها في فترة تواجدها في المنزل، لكن ياسمين فضّلت وبالاتفاق مع زوجها أحمد العوضي البقاء أياماً عدة في المستشفى، تحت الرعاية الطبية؛ الى أن يستقر وضعها الصحي.

وكان أحمد العوضي قد كشف عن خضوع ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كتب: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها”.