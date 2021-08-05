فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد حفيديها وتخفي وجهيهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها، بلحظات احتفالها بعيد ميلاد حفيديها، وذلك خلال وجودها في الساحل الشمالي.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة جديدة بدت فيها مع حفيديها، وعلّقت عليها بالقول: “بسم الله ما شاء الله الله أكبر ربنا يحميهم ويحفظهم ويحفظ أولاد الناس كلها، النهارده كان عيد ميلاد أحفادي حبايبي جليلة وكمال، كل سنة وهما طيبين وعقبال 150 سنة بحبهم أوي وبحبكم أوي خمسة مواه كل سنة وبرج الأسد طيب”.

وكانت فيفي عبده قد حرصت قبل أيام على حضور حفل “الهضبة” عمرو دياب الذي أحياه في الساحل الشمالي، ونشرت فيديو من الحفل، وأرفقته بالتعليق: “النهارده أول يوم أخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في الساحل الشمالي وانبسطت جداً الأجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم أوي خمسة مواه”.

يُذكر أن فيفي عبده تعرضت أخيراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة، ونقلت على أثرها إلى المستشفى.