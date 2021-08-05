سعد لمجرد يردّ على مهاجميه وهذا ما قاله عن حياته الشخصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجرى برنامج «التاسعة» الذي يقدّمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى في التلفزيون المصري، مداخلة هاتفية مع النجم المغربي سعد لمجرد، وجّه خلالها رسالة إلى مَن يهاجمونه بسبب مشاكل في حياته الخاصة، إذ قال: “لازم الجمهور العام يعرف إن الفنان له حياته الشخصية، وهذا الأمر حاجة وفنّه اللي بيبذل فيه مجهود حاجة تانية، وأنت لو بتحب فنان خليك مع فنّه وسيبك من حياته الشخصية وأنت متحبش حد يتدخل في حياتك الشخصية”.

وعن “الهاشتاغات” التي تحمل هجوماً ضده، وما تردد من أنها تسببت في إلغاء حفل له في مصر، قال لمجرد: “مفيش حاجة من الحاجات دي، دي كانت موجة وحاجة بسيطة، وأنا نسيتها وخلينا نقلب الصفحة وأتمنى نوقف حكي عن هذا الموضوع ونمر عليه”.

يُذكر أن حفلاً لسعد لمجرد في القاهرة أُلغي بعد انتشار «هاشتاغ» على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل عنوان «مغتصب»، وذلك عقب التهم التي وُجّهت إليه في قضايا اغتصاب عدة، وأُُلقي القبض عليه أول مرة للاشتباه بضربه امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، وبعدها بسنوات اتُّهم بالاعتداء على شابة فرنسة واغتصابها في فندق في باريس، وأُُطلق سراحه بكفالة في نيسان/أبريل 2017 في انتظار المحاكمة.