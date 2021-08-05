منتج فيلم"الإنس والنمس" يكشف سبب ارتفاع ميزانية الإنتاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد هشام عبدالخالق منتج فيلم "الإنس والنمس" أن الجرافيك سبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الخاصة بالعمل السينمائي الذي يقوم ببطولته محمد هنيدي.

وقال عبدالخالق لـ"الخليج 365": قدمت مع المخرج الكبير شريف عرفة 7 أفلام، آخرها "الإنس والنمس" واتفقت معه على تقديم عمل كوميدي يحترم عقل المشاهد في صالة العرض.



وتابع عبدالخالق: "في الحقيقة لم أتوقع ارتفاع تكاليف هذا العمل، كنت أظن أنه عمل كوميدي خفيف، لكن عندما بدأنا التصوير اكتشفت أنه فيلم صعب جدا، وارتفعت ميزانية الإنتاج بسبب أعمال الجرافيك والديكورات الكثيرة، فضلا عن أن فريق العمل يضم نجوما من العيار الثقيل مثل منة شلبي ومحمد هنيدي وعمرو عبدالجليل".





وعن توقعاته لحجم الإيرادات قال: "سعيد بارتفاع نسبة الإشغال في دور العرض السينمائي، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور ويحقق إيرادات تؤكد تميزه".

وبخصوص أعماله الجديدة قال هشام عبدالخالق: "بدأت التحضير لفيلم جديد يحمل اسم (الجريمة) بطولة أحمد عز، وسيعرض في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو عمل فني مختلف".

يشار إلى أن العرض التجاري لفيلم "الإنس والنمس" انطلق الأربعاء، والعمل يشارك في بطولته بجوار محمد هنيدي، صابرين، وعارفة عبدالرسول، وعمرو عبدالجليل، قصة وإخراج شريف عرفة.