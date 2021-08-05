شريف الدسوقي يكشف لـ"الخليج 365" موعد تركيب الطرف الصناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان شريف الدسوقي موعد تركيب طرف صناعي له، مؤكدا أنه اجتاز المرحلة الصعبة وبات مهيئأ لتركييب قدم صناعية.

وقال الدسوقي لـ"الخليج 365": "عشت تجربة صعبة، لكن الحمد لله عرفت وأدركت أن ما حدث لي ابتلاء من ربنا، وهذا الابتلاء جعلني أكتشف حجم النعم الموجودة في حياتي، الحمد لله على التنفس والقدرة على الحركة وأشياء كثيرة".



وتابع الدسوقي حديثه لـ"الخليج 365" قائلا: "مرت الأيام الصعبة، والخميس سأجري عملية تركيب الطرف الصناعي، وبعد ذلك وبالتحديد في 17 أغسطس/آب الجاري سأقف على خشبة المسرح بجوار الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسرحية (ياما في الجراب يا حاوي) والعرض يشارك فيه إياد نصار أيضا.".





وعن دوره في فيلم"الإنس والنمس" قال: "سعيد بالعمل في هذا الفيلم، والذي استغرق تصويره 3 أشهر كاملة، وأجسد شخصية والد محمد هنيدي، وأود الإشارة إلى سعادتي بالعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة والنجم محمد هنيدي، وأتمنى أن ينال الفيلم رضاء الناس، لا سيما أن فريق العمل بذل مجهودا كبيرا جدا لتقديم عمل فني يحمل كل مواصفات الجودة".

يشار إلى أن الفنان شريف الدسوقي أصيب بالقدم السكري، وعلى إثر ذلك تم بتر ساقه، واهتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحالته وأوصى برعايته الصحية ومنحه معاشا استثنائيا.