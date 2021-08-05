شريف عرفة لـ"الخليج 365": أقدم في "الإنس والنمس" كوميديا مختلفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى المخرج المصري شريف عرفة ما أشيع عن اقتباس فيلمه الجديد "الإنس والنمس" من عمل أجنبي.

وقال عرفة في حديثه لـ"الخليج 365": "أحب التأكيد على أن حدوتة فيلم "الإنس والنمس" مختلفة تماماً، وجديدة وليست مقتبسة، اتفقت مع محمد هنيدي بطل العمل على تقديم كوميديا مختلفة في هذه التجربة، وأتمنى أن تصل الفكرة للجمهور".

وعن صعوبات التصوير قال عرفة: "كل تجربة لها صعوبات خاصة بها، وفي فيلمي الجديد، استمتعت بالعمل مع كل الفريق، وجاءت النتيجة رائعة".

وأضاف: "سعيد جداً بارتفاع نسبة الإشغال في دور العرض السينمائي بمصر، وهذا يعني أن الحياة بدأت تعود كما كانت، فقد أثرت جائحة كورونا على كل شيء حولنا وألقت بظلالها على الفن".





وفي ختام حديثه، وجّه عرفة رسالة لنجوم فيلم "الإنس والنمس" قائلاً: "سعدت بالعمل مع نجوم لديهم الحضور والموهبة، وفخور بمجهود كل فريق العمل، وأتمنى أن ينال هذا الفيلم إعجاب الجمهور".



وانطلق العرض التجاري لفيلم "الإنس والنمس" الأربعاء، تدور أحداث فيلم "الإنس والنمس" حول موظف يقع في غرام فتاة ويكتشف أنها من عالم الجن، فتحدث العديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.

ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد هنيدي، ومنة شلبي، وصابرين، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعارفة عبدالرسول، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة.