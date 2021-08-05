شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من زوجها أحمد فهمى .. أميرة فراج تطرح أولى أغنياتها "شاطرة".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الليلة المطربة أميرة فراج زوجة نجم فريق واما الفنان أحمد فهمى أولى أغنياتها اليوم، والتى تحمل عنوان "شاطرة"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل.



صورة عائلية صورة عائلية



احمد فهمى واميرة فراج احمد فهمى واميرة فراج

الفنانة أميرة فراج هى مطربة ومذيعة لها عدة تجارب متعددة فى تقديم الكثير من البرامج الكبيرة، وهي زوجة الفنان أحمد فهمى، حيث تزوجته وهى فى عمر الـ 17 عاما، وهو كان عمره 19 عاما، عن قصة حب، وأنجبت أميرة فراج من أحمد فهمي طفلين الأول هو عمر وعمره 13سنة، والثاني حسن وعمره 9 سنين.

وخاضت تجربة الغناء مع فرقة "أيامنا الحلوة"، كما أنها قامت بإصدار دعاء دينى، فى شهر رمضان الماضى، وقدمت عدد من الحفلات بالأوبرا وساقية الصاوى، ودائما ما يدعمها زوجها الفنان أحمد فهمى، حيث ينشر عبر صفحاته على السوشيال ميديا مواعيد وبوسترات حفلاتها.