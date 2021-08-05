شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض فيلم يوسف شاهين "المصير" فى مهرجان لوكارنو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان لوكارنو السينمائي اليوم الخميس الفيلم المصرى "المصير" للمخرج يوسف شاهين فى دورته الـ74، وذلك بقسم تاريخ السينما، وهو المهرجان الذي انطلق أمس الأربعاء ويستمر حتى 14 أغسطس.

فيلم المصير من إنتاج عام 1997م، والفيلم بطولة نورالشريف وليلى علوي وحمود حميدة وصفية العمري ومحمد منير وخالد النبوي، ومن إخراج يوسف شاهين، حيث تدور أحداثه في القرن الثاني عشر الميلادي في الأندلس، وخلال فترة حكم الخليفة (أبو جعفر المنصور)، يصير الفيلسوف (ابن رشد) في معترك النيران مع السلطة السياسية ممثلة في الخليفة الذى كان صديقًا له فى الماضى وصار يكن له مشاعر العداء، ومع السلطة الدينية المتطرفة التي تنجح في تجنيد ابن المنصور اﻷصغر بين صفوفها.

وكان الكينج محمد منير، كشف مؤخرا خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc قصة عمل أغنية "علّي صوتك بالغنا" من فيلم المصير.

وقال محمد منير: "يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهم الغنا، وكل ما أغنى أسمع غلط ومقدرش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، وقلت أضرب شاهين ولا أعمل إيه روحت عيطت وده خبث منى ولؤم، ولما شافوا الدموع نازلة من عينى سابوا لى الاستوديو، خلصت الأغنية فى 5 دقائق، معروف عنى فى وسط الاستوديوهات ومهندسى الصوت إنى أسرع وأشطر مغنى، لأنى بروح مذاكر."

وأضاف منير: "بحب شخصية مروان اللى قدمتها فى فيلم المصير؛ لأن الشخصية كانت قريبة منى ومن شخصيتى، وكان مع حبيب قلبى الراحل نور الشريف وصديقى محمود حميدة وصفية العمرى ربنا يديها الصحة".