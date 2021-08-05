شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب فى أحدث ظهور بعد أزمة الفيديو المسرب .. والجمهور: وحشتينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بعد غيابها عن مشاركة صور جديدة ، و

ويعد هذا الظهور الأول لها منذ أزمتها الأخيرة بسبب تسريب مقطع لوالد زوجها الفنان حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب

وظهرت شيرين في الصورة وهي ترتدي فستان ذهبي مع شعر قصير، مصحوبة بتعليق :"وقت البريق"، لتحصد ألاف الإعجابات وصلت لأكثر من ربع مليون إعجاب في ساعات قليلة، كما عبر عدد كبير عن اشتياقهم لها، ومنهم النجمة غادة عبد الرازق حيث علقت قائلة :"قمراية حبيبتي.. قمراية الحب انتي"، وكتبت الفنانة ساندي :"وحشتينا"، فيما علق عدد من النجوم ومنهم نهي عابدين و ايتن عامر بإيموجي قلوب.



شيرين

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب، حرصت على تقديم الشكر لكل الفنانين الذين قدموا لها الدعم في أزمتها الأخيرة والشائعات التي دارت حول علاقتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تغريدة لتوجيه الشكر لكل الفنانين بالاسم.

وكتبت عبد الوهاب في تغريدتها: "أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا، شيريهان وأنغام، ونوال الزغبي، درة، فيفي عبده، رانيا محمود ياسين، شيماء سيف، أحمد فلوكس، حورية فرغلي، مصطفى درويش".