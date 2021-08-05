شكرا لقرائتكم خبر عن حماقي يكشف عن موعد طرح أول أغنية من ألبومه الجديد "يافاتني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد حماقي عن موعد طرح أغنيته الجديدة "زيها مين"، وهي أول أغنية من ألبوم حماقي المنتظر طرحه "يافاتني".

ونشر حماقي بوستر يحمل اسم الأغنية علي الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ "النهارده الساعة ٥ أغنية "زيها مين" هتكون موجودة على يوتيوب أول أغنية من ألبوم "يا فاتِنِّي"، استنوها ".



اغنية زيها مين لمحمد حماقي

وكان قد انتهى المطرب محمد حماقى من تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد، الذى يحمل اسم "يافاتنى"، بعد أعلن عن طرحه خلال موسم الصيف الحالى.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء يتعاون مع كل من أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

يذكر أن من أخر أعمال النجم محمد حماقى كليب دعاء دينى بعنوان "ياللى عالم بينا"، والذى طرحه عبر قناته على يوتيوب وحساباته على منصات السوشيال ميديا، وهو من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد إبراهيم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.