شكرا لقرائتكم خبر عن "العارف" يصل إلى 43.3 مليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر خلال 22 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "العارف" في بلغت 43 مليون و 313 الف جنيه خلال 22 يوم عرض، ليستمرالفيلم في صدارة شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى، حيث انطلق فى السينمات يوم 14 من شهر يوليو الجارى.

ويعرض فى السينمات حالياً بجانب فيلم "العارف" أفلام، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى، و"الانس والنمس" بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى، إضافة إلى الأفلام المستمرعرضها من موسم عيد الفطر وهى و"أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال،

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" تدورأحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، ومن الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا).