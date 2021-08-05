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7 نقاط تلخص أزمة محمود حميدة فى ساحات القضاء

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القاهرة - سامية سيد - تصدراسم النجم محمود حميدة مواقع البحث وذلك بعد الإعلان عن دخوله ساحات القضاء بسبب أزمة بينه وبين شركة آرت ميكرز للتوزيع والإنتاج الفني حول مسلسل "لما كنا صغيرين".

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قامت شركة آرت ميكرز للتوزيع والإنتاج الفني، برفع دعوى ضد محمود حسن محمود حميدة، وشهرته الفنان محمود حميدة، بسبب الخلاف على أجره بالعمل الفني مسلسل "لما كنا صغيرين".

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طالبت الشركة بندب أحد الخبراء المختصين قانونا لحساب مدة الحلقة الواحدة لمسلسل "لما كنا صغيرين" لبيان هل كانت مدة الحلقة 40 دقيقة، طبقا لما نص عليه في البند الثاني من عقد اتفاق بين الطرفين.

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أكدت أوراق الدعوى أن الشركة عقدت اتفاق مع الفنان محمود حميدة، لأداء دور تمثيلي بمسلسل تليفزيوني من إنتاج الشركة، اسمه "لما كنا صغيرين"، تكون مدته في الحلقة الواحدة 40 دقيقة.

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فجرت الأزمة بسبب أن شرط أن تكون الحلقة 40 دقيقة لم يتحقق فطالبت الشركة المحكمة بتحديد المقابل العادل المستحق للفنان بعد تقليل مدة الحلقة.

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كما طالبت الشركة بمحاسبة الفنان محمود حميدة، عن فرق تقليل مدة الحلقة من المسلسل عما كان محدد له.

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طالبت الشركة إلزام محمود حميدة بأن يؤدي للشركة الطالبة هذا الفرق مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ الحقوق الأخرى.

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المسلسل تم عرضه فى شهر رمضان 2020 تحت اسم "لما كنا صغيرين"، وكانت مدة كل حلقة من حلقات ذلك المسلسل من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، بالمغايرة لبنود العقد الذي تم الاتفاق فيه على أن مدة الحلقة هي 40 دقيقة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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