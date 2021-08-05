بعد عرض "كوكو شانيل".. شريهان توجه رسالة للجمهور‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعربت الفنانة شريهان عن سعادتها برد الفعل الذي وجدته مسرحية "كوكو شانيل"، لدى الجمهور والنقاد، مؤكدة أن حب الجمهور والفن بالنسبة لها يعتبر "حياة".

شريهان عبر صفحتها في موقع فيس بوك، نشرت صورة لها من المسرحية، وكتبت :" لايوجد كلام يصف سعادتي وفخري وامتناني".

وتابعت :"إنحناءة شكر لكل كلمة كتبت وكل نقد يحترم أو مشاعر صادقة لمست روحي و قلبي، فالفن وتحديداً المسرح بالنسبة لي مضاف إليه حبكم حياة، من قلبي بشكركم جميعاً على حبكم وتقديركم واحترامكم".

مسرحية "كوكو شانيل" التي شهدت عودة شريهان إلى الساحة الفنية بعد غياب 15 عام ، من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها آسر ياسين، وهانى عادل، و أيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجى وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.