بالصور.. حنان مطاوع مع ابنتها في مدينة الألعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة حنان مطاوع، مجموعة صور بصحبة ابنتها أماليا، في مدينة الألعاب.

وعلقت "حنان" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "يوم مع أحلى وأجمل هدية ربنا رزقني بيها، وأحلى حاجة في دنيتي بنتي أماليا".

ورزقت الفنانة حنان مطاوع بابنتها "أماليا" من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، في سبتمبر 2019.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، أحلام الجريتلي، رشدي الشامي، خالد كمال، يسرا المسعودي، سارة نخلة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.