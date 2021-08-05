هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها في زفاف ابنة شقيقة مدحت العدل.. ووصلة رقص تجمعها بـ هنادي مهنا

كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:57 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر على حضور حفل زفاف إسراء طاهر ابنة شقيقة كل من المنتج مدحت وجمال العدل.

وقد شاركت هنا الزاهد مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام استعرضت فيه اطلالتها في الحفل حيث ارتدت فستان اخضر لامع.

كما ظهرت هنا الزاهد في مقطع فيديو نشرته الممثلة الشابة مايان السيد وهي ترقص مع صديقاتها وكان منهن الفنانة هنادي مهنا.

وكان قد حضر الزفاف كل من أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ومايان السيد وهنا الزاهد، والفنان آسر ياسين وآخرين.