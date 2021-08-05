كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:57 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر على حضور حفل زفاف إسراء طاهر ابنة شقيقة كل من المنتج مدحت وجمال العدل.
وقد شاركت هنا الزاهد مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام استعرضت فيه اطلالتها في الحفل حيث ارتدت فستان اخضر لامع.
كما ظهرت هنا الزاهد في مقطع فيديو نشرته الممثلة الشابة مايان السيد وهي ترقص مع صديقاتها وكان منهن الفنانة هنادي مهنا.
وكان قد حضر الزفاف كل من أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ومايان السيد وهنا الزاهد، والفنان آسر ياسين وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها في زفاف ابنة شقيقة مدحت العدل.. ووصلة رقص تجمعها بـ هنادي مهنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.