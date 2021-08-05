كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:57 مساءً - كشف الفنان ” عمرو سعد ” في تصريحات لبرنامج ” ET بالعربي ” عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الفنانة ” دلال عبد العزيز ” مؤخرا .
حيث أشار عمرو سعد إلى أن دلال عبد العزيز كانت قد طلبت من الفنان ” حسن الرداد ” أن تتحدث معه وعندما سمع صوتها تأثر بشكل كبير لما يبدو عليه من تعب شديد فكانت تنهج كثيرا وتتحدث بصعوبة .
وذلك نتيجة معاناتها من تليف بالرئة الذي نتج عن مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا وتحتاج إلى الوقت للعودة إلى حالتها الطبيعية .
وأكد عمرو سعد على أنه يحاول الاطمئنان عليها بشكل مستمر من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد .. كما أضاف أنها حتى الآن لا علم لها بخبر وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” .
وحول ما تردد عن تقليص مشاهدها في مسلسل ” ملوك الجدعنة ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي بسبب إصابتها بفيروس كورونا نفى الفنان عمرو سعد هذا الأمر مؤكدا أنها قامت بعمل مشاهدها بالكامل وكانت تود العودة لمصر بشكل سريع .
فقال : ” هي كانت عايزة تسافر بسرعة حتى أنا كنت بهزر معاها وقلتلها المخرج أحمد خالد موسى هيزودلك 4 مشاهد لكنها كانت مستعجلة على السفر وكان واحشها ولادها وأستاذ سمير الله يرحمه ” .
وتابع عمرو سعد أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت مترددة في قبولها لدورها بالمسلسل خشية أن تصاب بالكورونا وتنقل الفيروس لزوجها خاصة أن ظروفه الصحية وقتها لم تكن جيدة .
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع دلال عبد العزيز : ” تنهج كثيرا وتتحدث بصعوبة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.