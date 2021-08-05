كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:57 مساءً - أقيم مساء يوم أمس الأربعاء العرض الخاص لفيلم ” الإنس والنمس” في سينما كايرو فيستفال بالتجمع الخامس .
وشهد العرض الخاص حضور أبطال العمل الذين جاء من بينهم كلا من الفنانين : محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وصابرين وشريف دسوقي .
واصطحب الفنان محمد هنيدي زوجته وابنائه في أحدث ظهور لهم لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد وظهروا معه على السجادة الحمراء والتقطوا عدد من الصور التذكارية .
يذكر أن فيلم الإنس والنمس قصة وإخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أصبحا في عمر الشباب .. شاهد : أحدث ظهور لنجلي ” محمد هنيدي ” وزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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