منة شلبي لـ"الخليج 365": "الإنس والنمس" خطوة جديدة بمسيرتي الفنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت النجمة المصرية منة شلبي إنها لا تشغل بالها بكلمة منافسة، وترى أن مراقبة الآخرين أمر يعطل الفنان عن مشروعاته.

وحول فيلمها الجديد، قالت منة شلبي لـ"الخليج 365": أعتبر "الإنس والنمس" خطوة جديدة في مسيرتي الفنية، وفخورة بالعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة، والنجم المصري محمد هنيدي الذي استمتعت بالوقوف بجانبه.



وبسؤالها عن الصعوبات التي واجهتها في التصوير، قالت إن خفة ظل محمد هنيدي خلقت أجواء من المرح والسعادة، و"كنت أجد صعوبة في تقمص الشخصية التي أقدمها في الفيلم".





وعن الفنان المصري شريف دسوقي، قالت منة شلبي: "مبسوطة إنه موجود معانا النهاردة، قدر الله وماشاء فعل، ويارب كل أيامه القادمة تكون خالية من الألم والوجع".

يذكر أن منة شلبي لفتت الأنظار في حفل العرض الخاص لفيلم"الإنس والنمس" بسبب احتفائها الشديد بالفنان شريف دسوقي الذي بترت قدمه بعد إجراء عملية خطيرة.

وكان مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى آخر أعمال منة شلبي على شاشة التليفزيون، والعمل من تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وموسيقى تصويرية خالد الكمار، وإخراج مريم أبو عوف.

وشاركها البطولة أحمد حاتم، ومراد مكرم، ومها أبو عوف، وسارة عبدالرحمن، ودنيا ماهر، وتامر نبيل، ويارا جبران ومنى أحمد زاهر.