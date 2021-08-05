محمد هنيدي يكشف لـ"الخليج 365" كواليس تصوير "الإنس والنمس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان المصري محمد هنيدي سعادته ببدء العرض التجاري لفيلمه الجديد "الإنس والنمس".

وقال هنيدي في حديثه لـ"الخليج 365": "تحمست لفيلم (النمس والإنس) لأنه يحمل توقيع المخرج الكبير شريف عرفة، ويعد هذا العمل اللقاء الثاني بيننا بعد فيلم (فول الصين العظيم)".



وأضاف: "عندما قرأت السيناريو شعرت بسعادة بالغة، لأن الفكرة جديدة ومختلفة، كما أنه مكتوب بشكل رائع ومثير".

وعن فريق العمل قال هنيدي: "الفيلم يضم نخبة من النجوم مثل منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا كنت سعيداً بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد".





وبسؤاله عن الصعوبات التي واجهته في التصوير، قال: "بصراحة شديدة لم أجد صعوبات في هذه التجربة، لأن المخرج منظم جداً، وتم توفير كل الإمكانيات اللازمة كي يخرج العمل للنور بشكل رئع وصورة مبهرة".



تدور أحداث فيلم "الإنس والنمس" حول موظف يقع في غرام فتاة ويكتشف أنها من عالم الجن، فتحدث العديد من المفارقات الكوميدية المشوقة.

ويشارك في بطولته بجانب محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، محمود حافظ، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.