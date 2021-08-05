فيديو.. عمرو سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري عمرو سعد، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تعاني حالياً من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال سعد في تصريحات مع برنامج "آي تي بالعربي"، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالفنانة دلال عبدالعزيز مرة واحدة وكانت ترد عليه بصعوبة شديدة، مؤكداً أنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها سمير غانم.



وأضاف أنه يحاول الاطمئنان عليها بشكل مستمر من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

وأكد سعد أن "دلال عبدالعزيز طلبت من حسن الرداد أن تتحدث معه"، مشيراً إلى أنها "كانت (تنهج) كثيراً عندما تحدثت معه فهي لديها تلف في الرئة وستأخذ وقتا للعودة لحالتها الطبيعية".

كما نفى ما تردد حول تقليص مشاهدها بمسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنها أدت مشاهدها بالكامل وعادت لمصر سريعاً بعد التصوير، إذ كانت مترددة في المشاركة بالمسلسل حتى لا تنشغل عن زوجها الراحل سمير غانم، حيث كانت تخشى عليه من فيروس كورونا نتيجة لمعاناته من مشاكل طبية.