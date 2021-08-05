شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يحتفي بتحقيق فيلمه JUNGLE CRUISE إيرادات وصلت 92 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، بالرقم الكبير الذي حققه فيلمه JUNGLE CRUISE في شباك التذاكر وبالتحديد في افتتاحيته الأولي بجميع أنحاء العالم والتي وصلت لـ 92 مليون جنية.

ونشر ذا روك، صورته من كواليس الفيلم، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب: "نحن مذهولون من حب الجماهير الهائل، وسعداء بنتيجة 92 مليون دولار، كان من المهم ان نمنح الجماهير فيلم شيق، ونتمني رؤية تعليقات الجماهير".

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.