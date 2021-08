شكرا لقرائتكم خبر عن Bridgerton يقترب من نهاية تصوير الموسم الثاني بعد عدة توقفات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقاريرأجنبية، عن معاناة القائمين على مسلسل Bridgerton، التي تمثلت في الكثير من التوقفات بسبب اكتشاف حالات من فيروس كورونا في أماكن التصويرمما أجبرهم على التوقف.

ونقلت صحيفة فاريتي، في تقرير جديد لها، جانب من المعاناة التي شهدها الموسم الثاني من مسلسل Bridgerton، بعد توقف مرتين بسبب اكتشاف حالات من الإصابة بين العاملين، والتي كان آخرها في منتصف يوليو الماضي.

وأكد التقريرأن القائمين على مسلسل Bridgerton، أكدوا اقترابهم من انهاء عملية التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ونقل التقرير تصريحات من قبل Chris Van Dusen، الذى قال "لقد عدنا، والآن أنا أقوم بتحريرالحلقات الأولى والثانية، والتي تبدو رائعة."

وتم إغلاق العرض إلى أجل غير مسمى في منتصف يوليو بعد تأكيد حالة ثانية، في ذلك الوقت، ورفضت نتفليكس التعليق على ما إذا كانت الحالتان من بين أعضاء طاقم التمثيل أو الطاقم، لكنها أكدت أن كلا الشخصين تم عزلهما.

ولم يكن مسلسل "Bridgerton" اخر الاعمال التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا، ففي خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت سلسلة House of the Dragon، المستوحاه من "Game of Thrones" اخر المتوقفين بسبب كورونا.