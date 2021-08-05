شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تكشف تفاصيل أغنيتها الـ 8 في ألبومها الخليجي " غير الناس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة يارا عن تفاصيل أغنيتها الـ8 " من علّمك" من ألبومها الجديدة "غير الناس"، وهو الألبوم الخليجي الذي طرح منه حتي الآن 7 أغنيات، مشيرة أنها ستطرح الأغنية مساء اليوم علي قناتها الرسمية علي موقع يوتيوب



المطربة يارا تكشف عن تفاصيل اغنيتها الجديدة



المطربة يارا

ونشرت يارا صورة لها علي الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " من علّمك الأغنية رقم ٨ من ألبوم "غير الناس" اللي رح تشوفوها وتسمعوها اليوم ان شاءالله الساعة ٦ بتوقيت دبي على قناتي اليوتوب الرسمّية"

كما كشفت يارا أن أغنية "من علمك كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، وألحان عبد القادر هدهود، وتوزيع عباس الصباح.

وكانت المطربة اللبنانية يارا، قد طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مليت" وهى سابع أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان آدهم، توزيع مهند خضر

وطرحت المطربة اللبنانية يارا مؤخرا، 6 أغنيات من ألبومها الخليجى "غير الناس"، هم، الأغنية الأولى بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

وطرحت الأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.

وطرحت أغنية "سارى" وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية السادسة فهى بعنوان "هلا مرحب"، كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور.