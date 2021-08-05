شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرسوم المتحركة Spirit Untamed في دور العرض السينمائى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور العرض السينمائي في مصر فيلم الرسوم المتحركة Spirit Untamed، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى لاكي بريسكوت تنتقل مع عائلتها من العيش في المدينة إلى قرية صغيرة، تتحول حياة لاكي عندما يدخل إلى حياتها حصان عنيد يدعى سبيريت.

الفيلم من إخراج إيلين بوجان وإنيو توريسان، وتأليف جون فوسكو وكريستين هان، بينما يقوم بالأداء الصوتي للشخصيات مجموعة من النجوم أبرزهم جايك جلينهال، جوليان مور، إيزا جونزاليس، إيزابيلا مونير، وماكين جرايس.

من آخر أعمال النجمة جوليان مور كان مسلسل Lisey's Story وهو عبارة عن اقتباس من رواية ستيفان كينج التى تحمل الاسم نفسه، والتى صدرت لأول مرة فى عام 2006، وتم تجنيد الكاتب ككاتب سيناريو لجميع الحلقات الثمانية.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع nme، يدور مسلسل Lisey's Story، حول أرملة تصبح هدفاً لمطارد خطير مهووس بعمل زوجها الراحل.

مسلسل Lisey's Story من بطولة جوليان مور، جوان ألين، دين ديهان، سونج كانج، جينيفر جيسون لي، كليف أوين، سيباستيان يوجين هانسن، جيوفاني سيلينتانو، كلارك فورلونج.