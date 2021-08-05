شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هارينجتون: المشاركة بـ Game of Thrones أصابتني بمشاكل نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل العالمي كيت هارينجتون بطل سلسلة Game of Thrones عن المشاكل النفسية التي واجهته بعد مشاركته في المسلسل، حيث اعترف الممثل، الذي اشتهر بدور جون سنو، أنه اضطر لأخذ فترة راحة من التمثيل لمدة عام، للتركيزعلى سلامه النفسي.



كيت هارينجتون

وقال هارينجتون حسب ما نشر موقع hollywoodreporter: "كان هذا بسبب طبيعة مسلسل صراع العروش ذاته، فالمسلسل سوداوي وعنيف ودموي".

وذكر الموقع، حسب تصريحات النجم في برنامج The Jess Cagle Show أنه أدخل نفسه مصحة نفسية في عام 2019، بعد شهر من انتهاء مسلسل Game of Thrones من أجل أسباب شخصية، حسب بيان رسمي أصدره في ذلك الوقت.



كيت هارينجتون وزوجته

وأضاف هارينجتون: "مررت بصعوبات نفسية وعقلية بعد الانتهاء من صراع العروش، وخلال أيام التصوير الأخيرة لأكون صادقًا، لذلك كنت سعيدًا بفترة الراحة التي أخذتها لاحقًا".

وأكد هارينجتون أنه ليس نادمًا، بل يشعر بالفخر تجاه المسلسل ولا يرغب في الهروب منه بقدر ما يشعر بالفخر بكل ما قدمه له وجناه منه.

وأضاف أنه ينظر للصورة الكلية فبفضل المسلسل تمكن من الالتقاء بزوجته روز ليزلي، وتمكن من إنجاب ابنه، الذي يرى أنه نتيجة للمسلسل، كذلك كوّن صداقات جيدة من السلسلة، وحقق شهرة واسعة.

واختتم هارينجتون حديثه عن ضغوط التصوير: "ليس عليك أن تعيش في هذا المكان المزدحم طوال الوقت ..فلماذا لا تفعل شيئًا يخفف العبء؟ لماذا لا تفعل شيئًا ممتعًا؟ "