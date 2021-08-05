"معلش يارجالة ".. نبيل الحلفاوي يعلق على هزيمة منتخب مصر لكرة اليد‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على دعم لاعبي منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، عقب الخسارة اليوم من المنتخب الفرنسي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي في أولمبياد طوكيو.

الفنان نبيل الحلفاوي عبر صفحته في موقع تويتر، وكتب :"معلش يا رجالة، التوفيق كان معهم ومع حارسهم، قدر الله وماشاء فعل، ننتظر البرونزية يا أبطال للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، فخورون بكم".

وصعد منتخب فرنسا إلى نهائي الأولمبياد بعد الفوز على المنتخب المصري 27-23 في الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد.