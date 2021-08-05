بعد ساعات من طرحه بالسينمات.. "الإنس والنمس" يتجاوز مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" حاجز المليون جنيه، وذلك بعد ساعات من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم في ساعات إيرادات قدرها مليون 447 ألف 473 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى بدور العرض السينمائي، هي: "العارف"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "مش أنا"، "أحمد نوتردام".

وأقيم مساء أمس الأربعاء، العرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس" بسينما كايرو فيستفال بالتجمع الخامس، بحضور عدد من صناعه وأبطاله.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.