طريقة حجز بطاقات الدخول لعروض القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خدمة جديدة يقدمها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثامنة والعشرين وهي حجز بطاقات الدخول وحضور العروض عن طريق موقعه الإلكتروني وستتوفر هذه الخدمة مع إنطلاق المهرجان في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر 2021.

وقال الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان أن هذه الخدمة تهدف إلى تجنب التزاحم على شباك التذاكر استكمالا للإجراءات الاحترازية وسيتم تخصيص نسبة محدودة من بطاقات الدخول لكبار السن وذوي الهمم ستتوفر على شباك تذاكر دور العرض .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان مسرحي دولي، تقيمه وزارة الثقافة المصرية سنويا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، بدأت فعاليات الدورة الأولى من هذا المهرجان عام 1988 ، و المهرجان متخصص في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، والتي يتم اختيارها بواسطة لجنة تحكيم دولية، كما يتم تكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، و تمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة مثل الإخراج التمثيل، الديكور والإضاءة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.