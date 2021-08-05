جريمة تهز المغرب.. شاب يقطع رأس والدته ويتجول به

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 47 دقيقة

جريمة قتل بشعة هزت الرأي العام المغربي، اذ قتل شاب أمه وفصل رأسها عن جسدها وتجول به في مدينة الدار البيضاء.

وسائل إعلام مغربية قالت: إن “فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي في مدينة الدار البيضاء قامت بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة أمس الأربعاء، لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة”.

وعاينت جثة الضحية، التي تبين أنها لسيدة تبلغ من العمر 60 عاما، والتي تحمل آثار اعتداء باستعمال أداة حادة في منزل العائلة بحي السلام في الدار البيضاء.

إلى جانب ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن “الحديث يجري عن سجين سابق قتل أمه وفصل رأسها عن جسدها، وأخذ يجول به”.

وأودعت السلطات المغربية جثة الأم القتيلة بمركز الطب الشرعي لتخضع للتشريح الطبي، بينما لا تزال الشرطة المغربية تبحث عن الابن القاتل لإلقاء القبض عليه، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

كما تشير المعطيات الأولية للبحث إلى الاشتباه في تورط ابن الضحية البالغ من العمر 32 عاما، في ارتكاب الجريمة البشعة، وهو من ذوي السوابق القضائية ويعاني من اضطرابات عقلية.