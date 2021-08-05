متحف واينوود يجسد فن الجرافيتي لأشهر فناني العالم.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

يعتبر متحف واينوود والس Wynwood Walls الذي افتتح في عام 2009 من قبل صانع المكان الأسطوري توني جولدمان أكبر متحف خارجي لفن الجرافيتي أو فنون الرسم في الشارع، وفقا البيان.



يضم المتحف المفتوح أبرز أعمال الفنانين كيني شارف، وفوتورا، وأوس جيموس، وسوون، وشيبارد فايري، وغيرهم من المبتكرين المشهورين في فن الشارع، وأصبح متحف Wynwood Walls ظاهرة عالمية، مما حفز إنشاء الجداريات في جميع أنحاء منطقة Wynwood حيث تعتبر الآن واحدة من أفضل الأماكن في العالم لمشاهدة أعمال كبار فناني الشوارع.

يواصل "متحف الشوارع" المشهور عالميًا الآن في ميامي في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم ويضم حاليًا أكثر من 40 لوحة جدارية مبهرة ومتطورة أنشأها فنانون شوارع معروفون من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.