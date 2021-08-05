شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ميرنا المهندس مع السينما والدراما التى أوقفها المرض.. فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنانة ميرنا المهندس التي رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق5 أغسطس من عام 2015، قبل 6 أعوام من الآن حيث صدم محبيها بخبروفاتها في سن صغيرة بعد معاناة من المرض الذى أنهى مشوار فنى تنوع ما بين الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية.

بداية ميرنا المهندس

ميرنا المهندس بدأت حياتها الفنية في التاسعة من عمرها من خلال الإعلانات التليفزيونية، التي تميزت فيها بجمالها الهادئ وشقاوتها، وقد قال لها مخرج أحد إعلاناتها إنه يتوقع أن تكون ممثلة قوية مثلما روت فيما بعد بأحد البرامج.



ميرنا المهندس

تألقها في الدراما

وفى مطلع عام 2003 برز نجم ميرنا المهندس بصورة كبيرة في عالم الدراما التليفزيونية بالتحديد حيث شاركت النجمة ليلى علوى، فى مسلسل "تعالى نحلم ببكرة"، وشاركت بعدها فى مسلسل "نجمة الجماهير"، للنجمة إلهام شاهين، و"قمر سبتمبر"، مع النجمة ميرفت أمين.

ميرنا المهندس والسينما

وفى السينما كان لـ ميرنا المهندس تواجد بصورة مستمرة في عدد من الأفلام مثل "أيظن"، مع مى عز الدين، و"العيال هربت"، مع حمادة هلال، و"عبدة مواسم"، والذى شهد أولى بطولات الفنان محمد لطفى.



ميرنا المهندس

معاناتها من السرطان

أصيبت الفنانة ميرنا المهندس بسرطان القولون وعانت منه لفترة طويلة حتى قامت باستئصال الورم لتشفى وتعود إلى ممارسة الأعمال بصورة طبيعية إلا أن الفرحة لم تستمر طويلاً ليعاود المرض فصوله معها من جديد حتى وفاتها.