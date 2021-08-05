شكرا لقرائتكم خبر عن بنرشحلك 5 أفلام حلوة للويك إند.. أبرزها Jungle Cruise و Tenet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عمل سينمائى كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكن أن تبحث طويلاً حتي تجد عمل جيد يمكنك مشاهدته في عطلة نهاية أسبوع سعيدة، نرشح لك 5 أعمال يمكنك الاستمتاع بمشاهداتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

A Quiet Place

هو فيلم الرعب الذى يعتبر استكمالاً لنجاح الجزء الأول الذى دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دورالأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

Space Jam: A New Legacy

وتدورأحداث الفيلم حول ذكاء اصطناعي شرير يخطف نجل لاعب كرة السلة الشهير ليبرون جيمس,الذي يتعين عليه بعد ذلك العمل مع باغزباني للفوز بلعبة كرة السلة، العمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".

جنبا إلى جيمس يقوم بالمشاركة في بطولة Space Jam: A New Legacy كل من سونيكوا مارتن جرين، دون تشيدل، جابرييل إجليسياس، كاث سوسي، مارتن كليببا، جي مايكل تاتوم، إريك باوزا، كسوشا روكيمور، خريس ديفيس، جيف بيرجمان، بوب بيرجن.

Jungle Cruise

ويدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

‏Loki ‏Loki هو مسلسل أمريكي قادم سيعرض على منصة ديزني Disney+ مبني على شخصية مارفل كومكس التي تحمل لوكي. تقع أحداث المسلسل ضمن عالم مارفيل السينمائي،المسلسل من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وبطولة توم هيدليستون في دور لوكي،صوفيا دي مارتينو،أوين ويلسون وجوجو مباثا راو. المسلسل سيتكون من 6 حلقات وسيعرض في 2021 يلقي العمل نظرة جديدة وفصل جديد من حياة لوكي إله الأذى والذي يستكمل رحلته بعد أحداث (Avengers: Endgame)، كما يلقي نظرة عن كثب على هذه الشخصية وعلاقته بالجميع.



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Tenet

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.