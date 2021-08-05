مي العيدان تعلن وفاة والدة هذا الفنان

كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن وفاة والدة الفنان الكويتي ” فهد البناي ” . وتضمن المنشور صورة للفنان فهد البناي كتبت مي العيدان في تعليقها عليها ناعية وفاة والدته : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقلت إلى رحمة الله والدة الفنان الخلوق فهد البناي ” . وتابعت : ” الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وينزلها منزل حسن ويحشرها مع الأبرار والصالحين ويلهم أهلها الصبر والسلوان .. لا تبخلوا عليها بالدعاء ” .

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