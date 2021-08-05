نجل الفنان ” خالد سامي ” يكشف التطورات الصحية لوالده : ” فترة متعبة نفسيًا وذهنيًا “

كتب امير فتحي في الخميس 5 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - كشف ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن التطورات الصحية لوالده الذي يمر بوعكة صحية دخل على إثرها في غيبوبة منذ حوالي 8 أسابيع .

فكتب نجل خالد سامي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” توني طلعت من عند الدكتور على كلامه أن نسبة التحسن بوضع والدي هو شي ضئيل .. وكونه عدى الـ ٨ أسابيع بدون أي تطور وهذا الشيء يقلل من نسبة التحسن “علميًا” ” .

وتابع : ” وهذا الكلام العلمي دائمًا صعب ومتعب .. إذا عدى ١٢ أسابيع تكون النسبة أقل بكثير .. الله يصبرنا كأسرة فترة متعبة نفسيًا وذهنيًا ” .

وفي تغريدة أخرى كان قد نشرها تركي خالد سامي في وقت سابق قال : ” عدينا ٨ أسابيع حالياً .. هل نفقد الأمل ؟ لا طبعاً .. هل احنا نمر بفترة صعبة ؟ نعم والله يصبرنا ويقوينا ” .

وأضاف : ” والله قادر على كل شي راح ندعي ونتفاءل خيراً مهما كان الكلام العلمي ينافي الواقع لكني مؤمن إيمان تام بالقدرة الإلهية .. شكراً لكم ” .

يذكر أن الفنان خالد سامي كان قد تعرض لأزمة صحية في أواخر شهر رمضان الماضي وتواجد على إثرها داخل قسم العناية المركزة وعانى لأكثر من مرة من توقف قلبه قبل إنعاشه .