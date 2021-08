الكشف عن أول نظرة وتاريخ إصدار مسلسل Lord Of The Rings

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد صمت طويل والتكتم على الأخبار دام ما يقرب من عامين، ألقى مسلسل Lord of the Rings أخيرًا أول نظرة صغيرة على موعد عرضه، حيث من المقرر أن يتم عرضه لأول مرة في 2 سبتمبر 2022.

وعلى الرغم من عدم وجود مقطع دعائي لإشباع تلك الأنظار، إلا أن انقطاع الصمت حدث عبر تغريدة قصيرة وبسيطة من حساب مسلسل Lord of the Rings TV على تويتر، مع صورة تشويقية وتاريخ الإصدار. جاء في التغريدة: ” في 2 سبتمبر 2022 ، تبدأ رحلة جديدة”.

على الرغم من أن أمازون لم تذكر ماهية الصورة في تغريدة تويتر، ولا الشخصية التي شوهدت فيها، يشعر الكثيرون أن المناظر الطبيعية المرئية ليست سوى مملكة نومينور (مملكة رجال خرجت من البحر في بداية العصر الثاني).

وفقًا لـ TV Line، بعد أن حددت شبكة أمازون فبراير الماضي لبداية تصوير الموسم الأول من السلسلة، فقد انتهى تصويره رسميًا في نيوزيلندا في هذا الأسبوع، مما يجعلنا نقترب خطوة واحدة فقط من رؤية ما سيقدمه تكيف المسلسل لمحبي هذا العالم الخيالي.

إن التكيف التلفزيوني القادم يهدف إلى تقديم تجربة مألوفة وجديدة أثناء تقديم رحلة خيالية غامرة. سيتم طرح المسلسل في خمسة مواسم متتالية بتكلفة ضخمة تتخطي الـ500 مليون جنيه إسترليني منها 190 مليون جنيه إسترليني حجم شراء حقوق البث والكتابة من صناع السلسلة الأصليين من أجل تحويلها لمسلسل تليفزيوني.

ولم يتم الإفصاح عن الكثير من التفاصيل بخصوص الحبكة التي سيتم سردها في السلسلة الدرامية الجديدة، ولكن بحسب ما قالته “جينيفر سالكه” رئيس استوديوهات الشبكة الشهيرة، بأن أحداث الدراما ستبدأ في الأراضي الوسطى في وقت يسوده السلام النسبي، قبل آلاف السنين من رحلة “فرودو” وزملائه في جبل دوم بفيلم The Lord Of The Rings، وسيكون هناك شخصيات أخرى بعيدة عن الشخصيات الرئيسية التي ظهرت في سلسلة الأفلام.

سيتم كشف المزيد عن المسلسل القادم في الأشهر المقبلة. ولكن فيما يتعلق بطاقم مسلسل Lord of the Rings التلفزيوني، فهو يشمل: “سينثيا أداي روبنسون”، “أوين آرثر”، “تشارلز إدواردز”، “روبرت أرامايو”، “مكسيم بالدري”، “ماركيلا كافينا”، “لويد أوين”، “ديلان سميث”، “ليون وادهام”، “بنيامين والكر”، “سارة زوانجوباني”، السير “ليني هنري”، “إيما هورفاث”، “تيرون موهافيدين” و”صوفيا نومفيت”.

المسلسل من كتابة “جون دي بايني” و”باتريك ماكاي”، جنبًا إلى جنب مع “كريستوفر نيومان” كمنتج و”تشارلوت براندستروم” كمخرجة العمل.