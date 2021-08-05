ريهانا: الآن مليارديرة رسميًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الواضح أن عمل “ريهانا” الجاد في مشاريعها يؤتي ثماره، ففي تقرير نشرته “فوربس”، تُقدر ثروة “ريهانا” الآن بـ 1.7 مليار دولار مما يجعلها أغنى موسيقية في العالم والثانية بعد “أوبرا وينفري”.

لكن موسيقاها ليست التي جعلتها ثرية للغاية، يأتي الجزء الأكبر من ثروتها والذي يقدر بنحو 1.4 مليار دولار، من قيمة شركتها Fenty Beauty لمستحضرات التجميل والتي أطلقتها عام 2017، والتي تؤكد “فوربس” الآن أنها تمتلك 50% منها. بينما يكمن الكثير من الباقي في حصتها في شركتها للملابس الداخلية، Savage x Fenty، التي تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار، ثم أرباحها من حياتها المهنية كموسيقية وممثلة.

عندما أطلقت “ريهانا” Robyn Fenty، المعروفة عالميًا باسم Rihanna ، Fenty Beauty في عام 2017، سعت إلى إنشاء شركة مستحضرات التجميل تجعل النساء في كل مكان يشعرن بالشمول. ربما تكون النتيجة غير المقصودة أن هذا العمل ساعدها على تحقيق لقب “مليارديرة”.

في حين أن “ريهانا” المولودة في باربادوس ليست المشهورة الوحيدة التي استفادت من تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي – لديها 101 مليون متابع على Instagram و 102.5 مليون على Twitter – لبناء علامة تجارية للجمال، فهي أنجح رائدة أعمال في مجال التجميل. تم إطلاق Fenty Beauty، وهو مشروع مشترك بنسبة 50-50 مع مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية LVMH (التي يديرها “برنارد أرنو” ثاني أغنى شخص في العالم) في عام 2017. وتأتي منتجاتها في مجموعة متنوعة من الألوان – يتم تقديم كريم الأساس في 50 لونًا، بما في ذلك الظلال الداكنة التي يصعب العثور عليها للنساء ذوات البشرة الملونة – ويتم تصميمها في إعلاناتها من قبل مجموعة متنوعة بنفس القدر من الأشخاص.

حققت المنتجات نجاحًا فوريًا. وبحلول عام 2018، حقق الخط أكثر من 550 مليون دولار من الإيرادات السنوية، وفقًا لشركة LVMH، متغلبًا على العلامات التجارية الأخرى التي أسسها المشاهير مثل Kylie Jenner’s Kylie Cosmetics و KKW Beauty من Kim Kardashian West و Jessica Alba’s Honest Company.