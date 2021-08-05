تصميم جديد لمتجر “آبل” الالكتروني.. وهذه أبرز التغيرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدمت شركة آبل تجربة جديدة لمتجرها الإلكتروني مع إشارات تصميم جديدة مستعارة من iOS، بما في ذلك بطاقات المنتجات والاختيارات المنسقة وأقسام المعلومات والمزيد.

ومن بين أبرز التغييرات علامة تبويب “المتجر” الموجودة بجوار فئات ماك وآيباد وآيفون والساعة والتلفزيون والموسيقى، بالإضافة للدعم عبر شريط التنقل في Apple.com.

وكان موقع الشركة قد أظهر في السابق علامة تبويب “المتجر”، التي توجه المستخدمين إلى متجر آبل الإلكتروني. ولكن تم استبدال هذه الآلية بروابط الشراء ضمن كل فئة.

ويظهر الآن أعلى صفحة “المتجر” عبارة “المتجر. أفضل طريقة لشراء المنتجات التي تحبها”. ويوجد في الأعلى روابط للاتصال بأخصائي البيع بالتجزئة والعثور على متجر بيع بالتجزئة قريب.

ومثل علامة تبويب “المتجر”، كانت الشركة تخفي لسنوات قائمة تفاعلية من المتاجر التقليدية داخل ميزة البحث في موقعها الرئيسي. ويوجد أسفل النص الترحيبي صف يعرض خطوط منتجات الشركة الرئيسية.

ويؤدي النقر فوق منتج مثل “ماك” إلى توجيه المستخدم إلى صفحة من الأجهزة القابلة للتصفح المرتبة بدقة في صف من البطاقات التي يمكن التنقل خلالها بالتمرير أفقياً.

وترتبط كل بطاقة بخيارات الإعداد والشراء لنماذج محددة، بينما توجد صفوف أخرى عبر الصفحة تنقل المستخدم مباشرة إلى أدلة التسوق والملحقات وخيارات التبادل والخصومات والإعداد والدعم وأدلة المستخدم المعلوماتية.

ويمكن الوصول إلى هذه الأقسام بسرعة من خلال شريط التنقل القابل للتمرير في الجزء العلوي من الصفحة.

وبالعودة إلى الصفحة الرئيسية، يسلط قسم “الجديد” الضوء على المنتجات الجديدة والصفقات الحالية مع شركات الاتصالات وغيرها.

ويوجد أدناه قسم “المساعدة” حيث يمكن للمستخدمين طلب التسوق مع أحد المتخصصين أو الحصول على مساعدة أو تحديد موعد دعم Genius.

وتروج الشركة لنفسها من خلال مجموعة من البطاقات التي تروج لخدمات مثل “التوصيل المجاني” أو “التوصيل بالبريد السريع” و”الاستلام في المتجر” و”استبدال الأجهزة” وبطاقة Apple Card وتخصيص ماك و Apple Watch ونقش الرموز التعبيرية.

ويبدو المتجر عبر الإنترنت بشكل عام أنه ينتمي إلى نظام التشغيل iOS أو، بشكل أكثر تحديداً iPadOS، بواجهة تركز على الإيماءات والاستخدام الغزير للبطاقات. ويعود الفضل في تصميمه إلى تطبيق Apple Store.

وفي حين أن التنقل الأفقي الجديد المستند إلى التمرير صعب بعض الشيء باستخدام الفأرة أو لوحة التتبع، تقدم الشركة أزرار سهم اتجاهية في كل صف للتعويض.