سيدة “الأناقة البسيطة” تحتفل بعيدها الـ40 اليوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتفل دوقة ساسيكس ميغان ماركل بعيد ميلادها الـ40 اليوم في منزلها بلوس أنجلوس برفقة عائلتها الصغيرة المؤلفة من زوجها الأمير هاري وولديها آرشي وليلي بت. استعرضوا معنا بهذه المناسبة أبرز المحطّات الأنيقة في مسيرتها التي تحوّلت بفضلها إلى أيقونة موضة عالميّة في أقل من سنتين.

استطاعت ميغان ماركل خلال مشاركتها في الحياة العامة البريطانية أن تروّج لمفهوم “الأناقة المينيماليّة” أو “الأناقة البسيطة” الذي اعتمدته منذ حفل زفافها وحتى انسحابها من الحياة العامة. وهي تحوّلت من خلال تبنّيها لهذا المفهوم إلى أيقونة موضة تتمثّل بها ملايين النساء حول العالم. إليكم أبرز المحطّات التي كرستها كسيدة “الأناقة المينيماليّة” بامتياز:

خلال حفل زفافها الذي أقيم في العام 2018، اختارت ميغان ماركل ثوباً بسيطاً من Givenchy أطلقت من خلاله موضة أثواب الزفاف المينيماليّة. أما في حفل الاستقبال الذي تلى الزفاف، فاعتمدت ميغان ثوباً أبيض تتميّز ببساطته أيضاً وحمل توقيع دار Stella McCartney البريطانية.

في أول مشاركة رسميّة لها إلى جانب الملكة إليزابيت الثانية، ظهرت ميغان في العام 2018 بثوب باللون الكريمي كان لافتاً بتصميمه عند الكتفين وحمل توقيع دار Givenchy. وهي استعانت بالدار نفسها في تصميم باللون الأسود ارتدته خلال العيد المئة للقوى الجويّة الملكيّة في العام 2018 أيضاً.

في العام 2018، وخلال زيارة رسميّة إلى جزر فيجي تألقت ميغان بثوب أزرق مرفق بكاب انسدل من الكتفين وحمل توقيع علامة Safiyaa. وفي العام نفسه، وخلال زيارة رسميّة إلى أستراليا تألقت ميغان بثوب من التول تزيّن بالطيور وحمل توقيع دار Oscar de La Renta.

في العام 2019، شاركت ميغان زوجها الأمير هاري بزيارة رسميّة إلى المغرب تألقت خلالها بإطلالتين لافتتين: ثوباً أزرق طويل من Carolina Herrera ارتدته للقاء الملك محمد السادس وثوباً باللون الكريمي من Dior اعتمدته لتلبية دعوة إلى حفل استقبال أقيم على شرف الثنائي في السفارة البريطانيّة بالمغرب.

في العام 2020 لفتت ميغان الأنظار بآخر مشاركاتها الرسميّة من خلال إطلالتين: ثوب أحمر من Safiyaa ارتدته خلال أحد الحفلات الموسيقيّة وثوب أخضر من Emilia Wickstead اعتمدته للظهور في يوم الكومنولث.