عمرو سعد يفجّر مفاجأة: دلال عبد العزيز تحدّثت معي وهذه تطورات حالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم المصري عمرو سعد عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تتواجد في أحد المستشفيات منذ حوالى 3 أشهر. للعلاج من آثار فيروس كورونا التي امتدّت الى الرئة وأحدثت فيها تليفاً وتسبّبت بنقص في الأوكسجين.

وصرّح سعد لبرنامج “بالعربيET” بأن دلال عبد العزيز طلبت من الفنان حسن الردّاد أن تتحدّث معه، قائلاً: “طلبتْ من حسن تكلمني وتسمع صوتي”.

وأضاف: “حسن قال لي هنحط السماعة جمبها، وأنا بكلّمها شالت الأكسجين، وكانت بتنهج وبتتكلم بصعوبة، وكنت متأثر جداً، لكن شعرت أنها بدأت تتكلم”.

وعن حالتها الصحية قال: “تعاني تليفاً في الرئة وهتاخد وقت لحد ما ترجع وتبقى نوعاً ما طبيعية”.

ونفى عمرو سعد أن تكون دلال عبد العزيز قد أُصيبت بعدوى كورونا خلال تصوير مشاهدها في مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي شاركته بطولته وعُرض في رمضان الماضي.

يُذكر أن الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم نفى ما تردّد أخيراً عن احتياج دلال عبد العزيز لزراعة رئة، ورفض أسرتها لذلك، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة.