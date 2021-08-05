كارمن سليمان تشارك كواليس “ياما في الجراب يا حاوي” قبل انطلاقها.. وتعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة المصرية، كارمن سليمان، جمهورها المتابع لحسابها في موقع “إنستغرام”، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي كشفت من خلالها عن كواليس مشاركتها في العرض المسرحي “ياما في الجراب يا حاوي”، الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وعبرت سليمان، التي تقف على خشبة المسرح لأول مرة في مشوارها الفني، عن سعادتها بتلك الخطوة، مؤكدة أنها فخورة بقرار الظهور على المسرح أمام “عملاق” بحجم يحيى الفخراني، مؤكدة انتظارها للجمهور في أول عرض يقام على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية يوم 17 أغسطس الجاري.

وكتبت، معلقة على الكواليس التي شاركتها: “فخورة جداً بأول بطولة غنائية مسرحية ليا تكون قدام عملاق وقيمة كبيرة زي د.. يحيى الفخراني في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي”.

وتابعت سليمان: “سعيدة بكوني جزء من عمل بالقيمة الكبيرة دي مع زمايلي وأساتذتي وعلى رأسهم أستاذ مجدي الهواري المخرج والمنتج الكبير”.

واختتمت، قائلة: “هنستناكم في أول عرض على مسرح مكتبة الإسكندرية بداية من 17 أغسطس”.

وتُعدُّ هذه أول تجربة تمثيلية للفنانة كارمن سليمان، ويبدو أنَّها ستُظهر من خلالها إمكاناتها التمثيلية؛ نظراً لأنَّ المسرح هو “أبو الفنون”، كما أنَّها ستقف أمام الجمهور بشكل مباشر.

مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، والعرض من إخراج مجدي الهواري، وبطولة يحيى الفخراني وعدد من النجوم الذين يقفون على المسرح لأول مرة منهم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي، إلى جانب عدد نجوم المسرح، هم: سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة.

تدور أحداث العرض المسرحي “يا ما في الجراب يا حاوي” في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، فإنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.