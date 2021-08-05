أسيل عمران تحتفل بإطلاق مشروعها الجديد.. ولجين تعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة السعودية، أسيل عمران، بإطلاق أول تصميم مجوهرات باسمها، برفقة مجموعة من العائلة والأصدقاء.

ونشرت أسيل، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الخاص “إنستغرام”، مقاطع فيديو من كواليس الاحتفال يظهر قوالب كيك الاحتفال، وقد وضع بها شكل تصميم مجوهراتها الجديد، ومجسم من قالب الحلوى صمم على شكل أسيل عمران.

وظهرت الفنانة السعودية بإطلالة خضراء جذابة ومتألقة، وقالت: “اليوم البيت مليء بالورود، وهذا كان احتفالاً صغيراً، أنا من الناس التي لا تحب أن تحتفل في المناسبات، ولكنني راجعت نفسي، وقلت لماذا نعطي الضيق والحزن وقتاً كبيراً، ولا نعطي الفرح إلا وقتاً قليلاً؟”.

وأضافت أسيل: “أنا قررت أن أحتفل بهذه المناسبة، وأعطي نفسي حق في الفرح، وأي مشروع نبدأه في حياتنا، لابد من دعم الأهل، لأنهم هم السند”.

وفي نهاية حديثها، وجهت الشكر لإخوتها الذين اعتبرتهم أساس دعمها ونجاحها، ووجهت أيضاً الشكر إلى أصدقائها الذين شاركوها فرحتها وسعادتها.

من جهتها، نشرت شقيقتها لجين مقاطع فيديو الاحتفال عبر “ستوري” في موقع “إنستغرام”، وهنأت أختها وأبدت إعجابها بالتصميم الجديد، وعلقت: “أنا معجبة بهذا التصميم الجديد عصري وجميل جداً، وألف مليون مبروك”.

على جانب آخر، كشفت أسيل عمران عن طريقتها في المحافظة على سلامها الداخلي واستعادة هدوئها، في ظل صخب الحياة اليومية والتكنولوجيا وعالم “السوشيال ميديا”.

ونشرت عمران عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي صورة بدت فيها وهي تقف على سطح أحد الأبنية في حيّ شعبي، وعلقت عليها: “في زحمة الدنيا والسيارات الفارهة والناس المتشابهة ومثالية المظاهر أبعد من وقت للثاني لمكان الناس فيه ما تعرف كل شخص في السوشيال ميديا، ولا يهمهم رقم متابعينك ولا جمال ملابسك، ووقتها راح تلاقي سلام وهدوء بداخلك اشتقتله”.